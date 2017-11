Autoriteiten tasten nog in duister over motief schietpartij kerk Texas

De politie heeft de identiteit van de schutter nog niet bevestigd, maar Amerikaanse media zeggen op basis van anonieme bronnen betrokken bij het onderzoek dat het gaat om de 26-jarige Devin Kelley.

Dat lijkt te worden bevestigd door een grote politie-aanwezigheid bij de woning van Kelley in een voorstad van San Antonio, op zo'n 50 kilometer afstand van Sutherland Springs.

Kelley was tussen 2010 en 2014 werkzaam als logistiek medewerker bij de Amerikaanse luchtmacht. Hij werd in 2012 door een militaire rechtbank veroordeeld wegens mishandeling van zijn echtgenote en kind. Hij kreeg een celstraf van twaalf maanden opgelegd en werd oneervol ontslagen.

Beveiliger

Volgens de regionale krant San Antonio Express-News stond Kelley bij het Texaanse ministerie van Openbare Veiligheid geregistreerd als beveiliger. Volgens de website van het beveiligingsbureau werkte hij bij een vakantiepark in de buurt. Het is niet bekend of hij iets te maken had met de baptistengemeente.

Sheriff Joe Tackitt van Wilson County zei zondagavond tijdens een persconferentie dat de politie niet uitgaat van een terroristisch motief. Voor zover bekend had Kelley geen banden met extremistische organisaties.

Aanval

De schutter stapte zondagochtend rond 11.20 uur uit zijn auto bij de First Baptist Church in Sutherland Springs en schoot een aantal keren op het gebouw met een Ruger AR-aanvalsgeweer. Daarna ging hij het gebouw binnen en beschoot hij de bezoekers van een kerkdienst. Volgens de politie was hij gehuld in zwarte kleding en droeg hij een kogelwerend vest.

Toen de dader de kerk verliet, werd hij beschoten door een buurtbewoner. Hij liet zijn geweer vallen en sloeg op de vlucht in zijn auto. Na een korte achtervolging werd hij dood gevonden in zijn voertuig. Het is nog niet duidelijk of de verdachte zelfmoord heeft gepleegd of is bezweken aan een wond die hij opliep toen de buurtbewoner op hem vuurde.

Trump

President Donald Trump liet via Twitter weten dat hij meeleeft met de slachtoffers. "Moge God alle mensen van Sutherland Springs bijstaan", meldde hij. "Ik hou de situatie vanuit Japan in de gaten."

HIj riep de Amerikaanse bevolking op elkaar bij te staan. "Want dat is wat wij het beste doen: de hand ineen slaan en sterk blijven, door alle tranen en verdriet heen."