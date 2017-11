Zeker 26 doden bij schietpartij in kerk Amerikaanse staat Texas

Volgens de lokale sheriff stapte de schutter om 11.20 uur in de ochtend bij de First Baptist Church uit zijn voertuig. Hij schoot een aantal keren op het gebouw en liep naar binnen, waar de zondagsdienst aan de gang was. Ook daar begon de man om zich heen te schieten.

Volgens de autoriteiten ging het om één verdachte. De politie gaat niet uit van een terroristisch misdrijf.

De dader zou een semi-automatisch AR-15 aanvalsgeweer hebben gebruikt en zwarte kledij en een kogelwerend vest hebben gedragen, lieten de autoriteiten weten. Over zijn motief is nog niets bekend.

De schutter zou op de vlucht zijn geslagen, toen een buurtbewoner hem buiten het kerkgebouw met een geweer beschoot.

Na een korte achtervolging kwam het voertuig van de schutter in het aangrenzende Guadeloupe County tot stilstand en werd hij dood aangetroffen. Of de schutter zelfmoord heeft gepleegd of werd geraakt door de gewapende burger bij de kerk en aan zijn verwondingen bezweek, is nog niet duidelijk.

Guadeloupe County ligt ongeveer acht kilometer bij de kerk vandaan.

Oneervol ontslag

Amerikaanse media melden dat de schutter door anonieme overheidsfunctionarissen is geïdentificeerd als een 26-jarige Texaan, oud-luchtmachtmedewerker Devin Kelley. De man woonde in een voorstad van San Antonio. Hij lijkt geen contact te hebben gehad met terroristische groeperingen. Volgens de plaatselijke sheriff had hij ook geen banden met de kerk.

Het Pentagon heeft bevestigd dat Kelley van 2010 tot 2014 in dienst was. Volgens woordvoerder Ann Stefanek van de luchtmacht werkte hij als logistiek medewerker en werd hij door de krijgsraad veroordeeld wegens mishandeling van zijn echtgenote en kind. Kelley bracht een jaar door in een militaire gevangenis en kreeg oneervol ontslag aangezegd.

Gewonden

De gewonden zijn naar twee ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Volgens de politie liggen de leeftijden van de slachtoffers tussen vijf en 72 jaar.

Sutherland Springs ligt ongeveer vijftig kilometer ten zuidoosten van de stad San Antonio en telt vierhonderd inwoners. Lokale media melden dat er meestal ongeveer vijftig mensen de kerkdienst bijwonen.

De gouverneur van Texas, Greg Abbott, reageerde kort na de schietpartij: "Onze gebeden gaan uit naar de slachtoffers van deze afschuwelijke daad. Onze dank gaat uit naar de politie voor het ingrijpen." Ook zei hij dat er snel meer nieuws naar buiten komt.

'Pijn en rouw'

De Amerikaanse president Donald Trump is op staatsbezoek in Japan, de eerste stop op een elfdaagse Azië-reis, maar liet weten de toestand in Texas nauwlettend in de gaten te houden.

Trump zei maandag dat "je de pijn en rouw die we allemaal voelen niet in woorden kunt vatten", maar dat "Amerikanen doen wat we het beste doen, we scharen ons samen. We staan sterk, o zo sterk."

De schietpartij in Sutherland Springs is de meest dodelijke in de moderne Texaanse geschiedenis. Volgens de Amerikaanse website Mass Shooting Tracker is het de 377e massaschietpartij in de Verenigde Staten dit jaar. Een massaschietpartij wordt gedefinieerd als een incident waarbij vier of meer mensen worden neergeschoten.