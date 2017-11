Regering Trump gelinkt aan schoonzoon Poetin in 'Paradise Papers'

De Paradise Papers bestaan uit meer dan 13 miljoen bestanden, die gelekt zijn aan de Süddeutsche Zeitung. Die krant heeft ze via een internationaal samenwerkingsverband gedeeld met media in 67 landen. In Nederland behoren Trouw en het FD tot dat consortium.

De belangrijkste zaak die uit hun onderzoek naar voren komt, is de band die de Amerikaanse minister Ross heeft met de schoonzoon van Poetin. De 79-jarige Ross heeft belangen in scheepvaartbedrijf Navigator dat zaken doet met het Russische bedrijf Sibur. Dat bedrijf is deels in handen van de schoonzoon van Poetin.

Het betreft een van de weinige investeringen die Ross niet heeft afgestoten bij zijn aantreden als minister begin dit jaar. Ross kan persoonlijk gewin halen uit zijn investeringen als het goed gaat met het bedrijf Navigator. In totaal heeft Ross een belang van 31 procent in het transportbedrijf.

Opmerkelijk

Het Amerikaanse Navigator verdient miljoenen dollars per jaar door gas te vervoeren voor Sibur, meldt The New York Times. Sommige Russische belanghebbenden binnen dat bedrijf staan op een Amerikaanse sanctielijst.

De banden zijn opmerkelijk, mede omdat er al maanden een onderzoek loopt naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Verschillende analisten noemen de banden van Ross met het bedrijf "problematisch", schrijft The Guardian. President Donald Trump heeft verhalen over banden tussen zijn regering en Rusland altijd afgedaan als nepnieuws.

Navigator werkt niet alleen samen met het Russische Sibur, maar ook het Venezolaanse PDVSA is een grote klant. Dit is een oliebedrijf in bezit van de Venezolaanse staat, aangestuurd door de regering van Nicolas Maduro. De regering van Trump heeft afgelopen zomer sancties opgelegd aan PDVSA.

Schoonzoon

Een andere naam die opduikt in het onderzoek is die van Jared Kushner, schoonzoon en belangrijke adviseur van Trump. Die verkocht zijn vastgoedbedrijf voor 850.000 dollar aan de Russische miljardair Yuri Milner. Die zakenman zorgde er op zijn beurt voor dat de Russische statsbank VTB Bank en energiereus Gazprom grote bedragen konden investeren in Facebook en Twitter. De beursgangen van de sociale mediabedrijven zorgden voor grote winsten.

Ook andere bewindslieden van de regering van Trump worden genoemd, zoals Gary D. Cohn, economisch adviseur en Rex Tillerson, minister van Buitenlandse Zaken. Er is echter geen bewijs dat zij iets illegaals hebben gedaan, volgens de documenten.

Het consortium van kranten dat de Paradise Papers in handen heeft, bericht zondag uitvoerig over tal van zaken die in de documenten naar voren komen. Verhalen over verschillende wereldbedrijven, staatshoofden en prominenten in de wereldpolitiek, entertainment en sport die hun vermogen hebben geparkeerd in belastingparadijzen komen in de openbaarheid.

Koningin Elizabeth II en Bono

Zo staat beschreven hoe de Britse koningin Elizabeth II miljoenen ponden heeft geïnvesteerd in een fonds op de Kaaimaneilanden. Met onder andere dat geld verkoopt een bedrijf huishoudapparaten op afbetaling tegen enorme rentepercentages aan Britse consumenten.

Zanger Bono van U2 wordt in verband gebracht met belastingontduiking in Litouwen en Stephen Bronfman, de fondsenwerver van de Canadese premier Justin Trudeau, zou betrokken zijn geweest bij het wegsluizen van miljoenen dollars naar de Kaaimaneilanden, schrijft Trouw.

Ook worden bedrijven als Apple en Nike genoemd in de bestanden, die de opvolger van de wereldwijd bekende Panama Papers zijn.

In totaal hebben meer dan 380 journalisten ruim een jaar lang de data onderzocht. Sommige bestanden zijn zeker zeventig jaar oud.