'Aanklager Mueller heeft genoeg bewijs tegen Flynn in Ruslandonderzoek'

Meerdere bronnen melden tegen NBC News dat de commissie bewijs in handen heeft tegen Flynn en tegen diens zoon.

Het zou gaan om witwassen, liegen tegen federale agenten en het aannemen van geld van Turkije in ruil voor hulp bij uitzetting van Fethullah Gülen, een tegenstander van de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan. De komende dagen worden meerdere getuigen gehoord in de zaak.

Flynn was gedurende 24 dagen in dienst van Trump als veiligheidsadviseur, maar werd aan de kant gezet nadat bleek dat hij gelogen had tegen vice-president Mike Pence over zijn contacten met een Russische diplomaat.

Ook de zoon van Flynn, genaamd Michael G. Flynn, wordt mogelijk aangeklaagd. Dat kan tegelijkertijd of op een ander moment gebeuren aldus de bronnen tegenover NBC News. Zowel Mueller als vader en zoon Flynn weigerden commentaar te geven.

George Papadopoulos

Een week geleden bekende voormalig buitenlandadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, George Papadopolous, een valse verklaring te hebben afgelegd aan de FBI. De adviseur wist dat de Russen duizenden mails van Hillary Clinton in handen hadden. Hij loog vervolgens tegen de FBI over het moment dat hij hiervan op de hoogte werd gebracht en over de afkomst van deze informatie.

Ook Paul Manafort, de oud-campagneleider van Trump, werd aangeklaagd. Hij wordt verdacht van onder andere landverraad, het witwassen van geld en het overtreden van verschillende lobby- en bankregels. Manafort zegt onschuldig te zijn.