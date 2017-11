Veel plekken Moskou ontruimd na bommeldingen

In het Bolsjoitheater stond juist een voorstelling op punt van beginnen. Verder moesten duizenden Moskovieten in allerijl de gebouwen en plaatsen verlaten, melden lokale media. Tot nu toe werden geen explosieven gevonden. Moskou heeft al maanden last van anonieme bommeldingen, die voor veel ongemak zorgen bij de bewoners van de Russische hoofdstad.

Het is niet duidelijk wie er achter de bedreigingen zitten. Volgens Alexander Bortnikov van de Russische veiligheidsdienst FSB weten de autoriteiten wie de schuldigen zijn. Die personen zouden zich buiten Rusland bevinden en samenwerken met mensen binnen Rusland.

Eerder op zondag waren er grote protesten in Moskou, daarbij zijn meer dan 380 vermeende aanhangers van een nationalistische groepering gearresteerd door de politie. Sommigen droegen wapens en messen bij zich, meldde persbureau Tass zondag.

Naar verluidt waren aanhangers van de nationalistische beweging Artpodgotovka samengekomen op het Manege-plein, bij het Kremlin in het centrum van Moskou. De politie pakte daar 380 mensen op wegens "verstoring van de openbare orde".

De FSB, opvolger van de Russische geheime dienst KGB uit het Sovjettijdperk, verklaarde op zijn website dat alle leden van Artpodgotovka zijn gearresteerd en dat vijftien Molotov-cocktails in beslag zijn genomen.

De groep beraamde volgens de FSB "extremistische acties in de vorm van brandstichting van bestuursgebouwen en aanslagen op politieagenten om massale onrust uit te lokken" op 4 en 5 november, het weekend van de Dag van de Eenheid. Een feestdag in Rusland ter herinnering aan de volksopstand tegen de Poolse invasie in 1612.