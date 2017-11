Afgezette Catalaanse leider Puigdemont meldt zich vrijwillig bij politie België

In een persconferentie laat het Belgische parket weten dat de onderzoeksrechter uiterlijk maandagochtend zal beslissen of ze het arrestatiebevel zullen inwilligen of niet.

Indien het bevel wordt ingewilligd dan kan de onderzoeksrechter besluiten om de verdachten vast te houden in de gevangenis of hen vrij te laten onder voorwaarden. Daarvoor moeten echter wel aan enkele voorwaarden worden voldaan, zo moeten de beschuldigingen tegen de vijf in Spanje ook in België strafbaar zijn, schrijft DeMorgen.

Vlucht

Puigdemont zit samen met vier voormalige kabinetsleden in België. Het vijftal vluchtte naar Brussel nadat het Catalaanse regionale parlement was ontslagen door de Spaanse premier Mariano Rajoy.

De rechtbank in Spanje vaardigde daarop een arrestatiebevel uit voor Puigdemont en de voormalige ministers die met hem mee zijn afgereisd naar de Belgische hoofdstad. Zij worden allen door de Spaanse justitie beschuldigd van opruiing, misbruik van publieke gelden en van vertrouwen.

Volledige medewerking

Puigdemont liet via Twitter in het Nederlands weten volledig mee te willen werken met de Belgen. "We zijn bereid tot volledige medewerking met Belgische justitie", staat in de Tweet.

Uitlevering

De procedure rond de eventuele uitlevering van Puigdemont door België aan Spanje kan honderd dagen duren, melden Belgische media op basis van informatie van minister van Justitie Koen Geens.

De periode van honderd dagen die de minister heeft becijferd, begint vanaf het moment dat Puigdemont wordt aangehouden. In de periode is er verhoor door de onderzoeksrechter, een besluit van de raadkamer over uitlevering en zijn er diverse beroepsmogelijkheden.

Het is dus echter nog altijd formeel onduidelijk of België het vijftal zal uitleveren.