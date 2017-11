Trump komt aan in Japan voor reis van twee weken door Azië

Trump doet in Azië vijf landen aan en zal onder meer met de leiders van Japan, China en Zuid-Korea spreken. Ook hoopt hij in Vietnam de Russische president Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een top van het Aziatisch-Pacifisch economisch samenwerkingsverband APEC.

Het belangrijkste gespreksonderwerp tijdens zijn reis zal de kwestie Noord-Korea zijn. Trump is voorstander van een harde aanpak van het regime in Pyongyang, terwijl China de situatie vooral niet wil laten escaleren. ''Het is een groot probleem voor ons land en voor de wereld. En we willen het oplossen", zei Trump tegen journalisten aan boord van Air Force One.

"Geen dictator, geen regime, geen natie zou ooit de Amerikaanse vastberadenheid moeten onderschatten", voegde hij daaraan toe na zijn landing op een militaire luchthaven net ten westen van Tokio. "Eens in de zoveel tijd, in het verleden, onderschatte men ons. Dat was niet zo plezierig voor ze, of wel?"

Verenigd front

Trump wil eerst een verenigd front vormen met Japan en Zuid-Korea, alvorens hij er tijdens zijn bezoek aan Beijing bij de Chinese president Xi Jinping op aandringt dat China meer doet om Noord-Korea in te tomen.

Naast Noord-Korea is handel een belangrijk thema tijdens de Azië-reis van de Amerikaanse president. Hij wil Aziatische landen ertoe overhalen de VS gunstigere handelsvoorwaarden toe te kennen. Ook is hij van plan de Russische president Vladimir Poetin te ontmoeten.