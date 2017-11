Saudi-Arabië arresteert tientallen prinsen en ministers wegens corruptie

De arrestaties hadden plaats, enkele uren nadat een nieuw anticorruptieorgaan was opgericht. Het comité wordt voorgezeten door kroonprins Mohammed (32), meldt de BBC. De arrestatiegolf wordt gezien als een manier om de macht van de jonge troonopvolger te consolideren.

Een van de arrestanten is de steenrijke Saudische prins Alwaleed bin-Talal, de eigenaar van het investeringsbedrijf Kingdom Holding, meldt een regeringsfunctionaris. Het investeringsbedrijf is een van de grootste aandeelhouders van Citygroup. Daarnaast heeft het een belang in Twitter en 21st Century Fox.

Wat precies de verdenkingen zijn is niet bekend, maar volgens Al-Arabiya zijn recent nieuwe onderzoeken gestart naar de overstromingen in Djedda in 2009 en de uitbraak van het MERS-virus (Middle East Respiratory Syndrome) in 2012, die veel levens eisten.

Naast de arrestaties heeft koning Salman ook twee belangrijke ministersposten vervangen. Prins Miteb was hoofd van de Nationale Garde maar moet nu het veld ruimen. Hij is een zoon van de overleden koning Abdullah en was een beoogd opvolger voor de troon.

Hervormingen

Prins Mohammed in juni benoemd tot troonopvolger. Onder zijn leiding moet het olierijke koninkrijk op zoek naar een toekomst waarin het minder afhankelijk is van de fluctuerende prijzen op de wereldwijde oliemarkt. Het plan daarvoor, dat hij vorig jaar onhulde, staat bekend als 'Visie 2030'. Onder andere de arbeidsmarkt en het overheidsapparaat moeten radicaal worden hervormd.

De kroonprins kondigde eind oktober aan dat zijn oerconservatieve land moet terugkeren naar de "gematigde islam". Een van de eerste tradities die op de schop gaan is het verbod op autorijden voor vrouwen. Dat verdwijnt begin volgend jaar, kondigde de Saudische koning Salman in september aan. Ook mogen er weer concerten worden gegeven en keren de bioscopen terug.

Raketaanval

Prins Mohammed dient al als minister van Defensie en werd in juni benoemd tot troonopvolger. Hij staat nu officieel aan het hoofd van alle veiligheidsdiensten en de Saudische strijdkrachten en is in die hoedanigheid onder andere verantwoordelijk voor de slepende oorlog in Jemen, waarbij Saudi-Arabië direct is betrokken. Het land krijgt internationaal het verwijt de burgerbevolking daarbij niet te ontzien.

Zaterdagavond onderschepte het Saudische leger een raket boven hoofdstad Riyadh. Het projectiel werd in het luchtruim vernietigd. De Houthi's, een Jemenitische rebellengroepering, hebben de verantwoordelijkheid voor de mislukte aanval opgeeïst.

Voedselcrisis

Saudi-Arabië leidt een coalitie van zeven Golfstaten, die het Jemenitische leger van de internationaal erkende president Abrabbuh Mansour Hadi bijstaat in de strijd tegen de Houthi's. Die worden op hun beurt gesteund door Iran, de aartsvijand van Saudi-Arabië. Beide landen beschouwen zichzelf als de regionale grootmacht.

De oorlog in Jemen, die in 2013 begon, heeft het leven geëist aan ten minste 8.600 mensen en bijna vijftigduizend anderen verwond. Zo'n 20,7 miljoen Jemenieten hebben humanitaire hulp nodig, waarmee het straatarme Arabische land het toneel is van de grootste voedselcrisis wereldwijd.