Saudi-Arabië onderschept raket bij hoofdstad Riyad

De raket is vanuit Jemen afgevuurd, zo bevestigde een kopstuk van de Houthi-rebellen tegen het Duitse persbureau DPA.

De raket is volgens de sjiitische rebellenbeweging afgevuurd als vergelding voor de bombardementen op en het blokkeren van Jemen door een coalitie van landen onder leiding van Saudi-Arabië. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers.

Saudi-Arabië is bondgenoot van de regering in Jemen en voert regelmatig luchtaanvallen uit op doelen in de provincie Saada. De aanvallen zijn gericht op Houthi-rebellen die een deel van het land in handen hebben.