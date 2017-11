Voorschriften veiligheid niet nageleefd in ontplofte vuurwerkfabriek Indonesië

Dat blijkt uit het politieonderzoek naar de ramp in de buurt van de Indonesische hoofdstad Jakarta, die een van de grootste in zijn soort is in Indonesië.

Zo had de fabriek slechts één uitgang en was er maar één brandblusser aanwezig. Ook werden er volgens overlevenden geen ontruimingsoefeningen gedaan. Daarnaast werkten in de fabriek drie keer zo veel mensen als wettelijk is toegestaan.

In het gebouw lag 4.000 kilo brandbaar materiaal op verschillende plaatsen opgeslagen. Het vuur kon zich daardoor snel verspreiden. Vermoedelijk is de brand ontstaan bij laswerkzaamheden waarbij vonken op het onverpakte vuurwerk terechtkwam en twee explosies veroorzaakten.

De politie heeft de eigenaar en de manager van de fabriek aangehouden.