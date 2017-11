Politicus Oostenrijk weg na beschuldiging seksuele intimidatie

Volgens het blad zou Pilz een medewerkster van het Europese Volkspartij hebben betast tijdens een conferentie enkele jaren geleden.

Pilz (63) vertelt de beschuldigingen serieus te nemen, ondanks dat hij zich het incident niet herinnert. ''Geen herinnering is geen excuus", zegt hij zaterdag tijdens een persconferentie. Volgens de belaagde vrouw was Pilz destijds dronken.

De politicus zou donderdag worden beëdigd als parlementariër namens zijn partij Liste Peter Pilz.

Zetels

Pilz was een van de oprichters van de politieke partij Die Grünen in Oostenrijk. Na onvrede over zijn plaats op de lijst richtte hij zijn eigen partij op. Liste Peter Pilz haalde acht zetels tijdens de parlementsverkiezingen in oktober. Die Grünen haalden geen enkele zetel, terwijl deze partij er 24 had.