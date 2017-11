Puigdemont roept op tot verenigd front bij Catalaanse verkiezingen

Dit om de campagne naar onafhankelijkheid van Spanje voort te zetten en te protesteren tegen de gevangenneming van voormalige leden van de regionale regering.

De politicus hoopt dat de partijen die voor een onafhankelijk Catalonië zijn, elkaar zullen versterken. Volgens recente peilingen verkrijgen voorstanders weer een meerderheid in het parlement, als er nu verkiezingen zouden zijn en een pact met de linkse partij CUP wordt behouden.

Politieke partijen in de rijke noordoostelijke regio die gezamenlijk willen optrekken, hebben tot dinsdag de tijd om een ​​mogelijke coalitie te registreren. ''Het is tijd voor alle democraten zich te verenigen, voor Catalonië, voor de vrijheid van politieke gevangenen en voor de republiek," zei Puigdemont in een tweet.

Puigdemont, die naar België uitweek nadat zijn regering was ontslagen na een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring, overweegt zich vanuit Brussel kandidaat te stellen bij de verkiezingen.

Crisis

Premier Mariano Rajoy riep nieuwe verkiezingen uit nadat hij een week geleden de macht in Catalonië had overgenomen. Het markeert Spanje's ernstigste politieke crisis sinds de terugkeer van de democratie aan het eind van de jaren zeventig.

Vrijdag vaardigde Spanje een arrestatiebevel uit voor Puigdemont en vier andere ministers op beschuldiging van rebellie, opruiing, misbruik van publieke gelden, ongehoorzaamheid en schending van vertrouwen. De procedure rond de eventuele uitlevering van Puigdemont door België aan Spanje kan maximaal negentig dagen duren.

De Belgische aanklager Eric Van Der Sypt meldt dat er geen haast is bij de arrestatie van Puigdemont, omdat die heeft aangegeven mee te willen werken. "Morgen, maar het kan mogelijk ook maandag worden", zegt Van Der Sypt over de arrestatie. "Er is geen reden om te geloven dat hij zal vluchten."