'Twee Nederlanders opgepakt voor dodelijke schietpartij Marrakech'

De twee arrestanten, 29 en 24 jaar oud, zijn van Dominicaanse en Surinaamse origine, melden verschillende media in Marokko.

Volgens de Marokkaanse veiligheidsdienst DGSN zijn de twee bekenden van de politie. Ze worden in verband gebracht met onder meer internationale drugshandel, ontvoeringen en gewapende overvallen. Een van de verdachten werd herkend aan zijn rastakapsel.

Afrekening

Het zou donderdag gaan om een afrekening in het criminele milieu. De man die de schietpartij niet overleefde was echter niet het doelwit. Het gaat om 29-jarige geneeskundestudent en zoon van een Marokkaanse rechter. Hij kreeg een kogel in zijn hoofd.

Volgens de politie waren er twee schutters. Beiden droegen bivakmutsen. De motorscooter waarop zij vluchtten is later uitgebrand teruggevonden, net als het wapen dat is gebruikt.

Doelwit

Het daadwerkelijke doelwit zou de eigenaar van café La Creme zijn. De Nederlandse Marokkaan Mustapha El F. Hij en zijn broer vluchten na de schietpartij naar Cassablanca, waar ze vrijdag met nog vier anderen werden aangehouden.

De minister van Binnenlandse Zaken van Marokko bevestigde donderdag dat het slachtoffer per vergissing is doodgeschoten en dat het werkelijke doelwit een Marokkaans-Nederlandse crimineel zou zijn. Volgens Het Parool speelde F. een rol in de Nederlandse drugshandel.

Ministerie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het bericht over de aanhouding van de Nederlanders niet bevestigen, maar zegt het te zullen uitzoeken.