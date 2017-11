Schutter Las Vegas had geldproblemen door verliezen tijdens gokken

Dat heeft de sheriff van Las Vegas Joseph Lombardo in een interview gezegd.

Sinds het bloedbad begin oktober gissen de autoriteiten nog altijd naar een motief. De uitspraak van de sheriff is de eerste keer dat de politie een mogelijke verklaring geeft voor het geweld, meldt CNN.

Paddock was een gokker die regelmatig grote bedragen inzette. Toch is Lombardo er allerminst zeker van dat Paddocks verlies bij het gokken het hoofdmotief is geweest. "Wat is de reden?", zei hij in hetzelfde interview. ,"We hebben daar nog geen antwoord op gekregen."

In tien minuten schoot Paddock 58 mensen dood en nog eens bijna 500 mensen raakten gewond bij het grootste bloedbad uit de moderne Amerikaanse geschiedenis.