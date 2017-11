Fraude bij Rode Kruis met hulpgeld bestrijding ebola-ramp

De ziekte heeft in de jaren 2014-2016 duizenden inwoners van met name Liberia en Sierra Leone het leven gekost. "We voelen ons bedonderd", zei een woordvoerder van de Nederlandse tak van Het Rode Kruis. Hij benadrukt dat de hulpactie op zich succesvol is verlopen.

"Zowel donateurs als de mensen voor wie de hulp bedoeld is, werden door de fraude getroffen. Het geld werd niet ingezameld via Giro 555, maar via andere hulpfondsen." Het internationale Rode Kruis maakte bekend dat voor in totaal vijf miljoen euro is gefraudeerd. Wat de Nederlandse afdeling betreft gaat het volgens de woordvoerder om 27.000 euro. "We gaan het geld zeker proberen terug te vorderen."

Van het binnengekomen hulpgeld zijn destijds onder meer beschermende kleding als handschoenen, laarzen en gezichtsmaskers aangeschaft. Ook werd aan de bevolking voorlichting gegeven over de preventie van ebola, een ernstige infectieziekte die gepaard gaat met bloedingen in het lichaam.