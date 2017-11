Leger Irak verovert grensplaats al-Qaim op IS

De terreurorganisatie heeft in Irak voor zover bekend alleen nog het dorpje Rawa in handen. Dat ligt, evenals al-Qaim, aan de rivier Eufraat in het grensgebied met Syrië. Bagdad maakte eind oktober bekend een offensief te beginnen om beide plaatsen weer in handen te krijgen.

IS, dat ooit een gebied met miljoenen inwoners in handen had, is militair bijna uitgeschakeld in Irak en Syrië. Functionarissen vrezen dat de overgebleven jihadisten ondergronds gaan. Ze kunnen dan guerrilla-aanvallen uitvoeren zonder grondgebied te hoeven verdedigen.