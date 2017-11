Aangeklaagde militair Bowe Bergdahl hoeft gevangenis niet in

Bergdahl verliet tijdens een missie in Afghanistan in 2009 in zijn eentje zijn post, waarna de Taliban hem gevangen namen. Met het verlaten van zijn post, wat tegen de regels is, bracht hij naast zichzelf ook zijn collega's in gevaar.

Op desertie staat in het Amerikaanse leger in principe de doodstraf, maar die is in dat verband al sinds 1945 niet meer opgelegd. De meest uitgedeelde straf is tussen de 12 en 24 maanden cel.

Bergdahl werd vijf jaar gevangen gehouden door de Taliban. Daar onderging hij martelingen. Uiteindelijk kwam de militair vrij door een gevangenenruil: vijf Afghanen mochten het detentiecentrum op Guantanamo Bay verlaten voor zijn vrijheid.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump noemde de militair tijdens zijn campagne voor de verkiezingen in 2016, een ''verrader die geëxecuteerd had moeten worden''. Daarop vroeg Bergdahls advocaat zich af of hij nog wel een eerlijk proces kan krijgen.

Trump laat via Twitter weten het totaal niet eens te zijn met het besluit van de militaire rechter. Hij noemt het "een schande voor ons land en voor ons leger."