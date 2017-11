Acht Catalaanse ex-bestuurders vastgezet door Spaanse rechter

Bij het besluit om de politici in voorlopige hechtenis te nemen, speelde volgens de krant El País mee dat hun voormalige collega's naar België zijn vertrokken. De rechter vindt dat het risico te groot is dat de andere verdachten eveneens de wijk nemen naar het buitenland.

Een Spaanse aanklager vroeg de rechter ook om een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de afgezette Catalaanse leider Carles Puigdemont en vier andere oud-bestuurders. Zij moesten zich donderdag melden bij de rechtbank, maar bleven weg.

De rechtbank vaardigt donderdag geen arrestatiebevel meer uit tegen Puigdemont. Dat zei een betrokkene die anoniem wil blijven tegen persbureau Reuters.

''Het arrestatiebevel wordt waarschijnlijk vrijdag uitgevaardigd'', vertelde deze bron bij de rechtbank. Over het bevel ontstond donderdag onduidelijkheid. De krant La Vanguardia berichtte eerder dat de rechtbank al had gevraagd om de arrestatie van Puigdemont en andere Catalaanse politici.

Uitlevering

Het kan wel twee maanden duren voordat België Puigdemont uitlevert aan Spanje, zei zijn Belgische advocaat Paul Bekaert donderdagavond in een reactie.

Het bevel moet eerst worden vertaald en doorgestuurd naar het federaal parket in Brussel, legde de mensenrechtenadvocaat uit tegenover de omroep VRT. Vervolgens moet hij worden gearresteerd en voorgeleid aan de onderzoeksrechter.

Die kan het verzoek afwijzen, maar dat gebeurt volgens Beckaert "zelden of nooit". Als de rechter het aanhoudingsbevel aanvaardt en de politicus de cel in moet, moet de raadkamer dat nog bevestigen. Daarna kan Puigdemont nog beroep aantekenen, en vervolgens ook nog in cassatie gaan.

Rebellie

Puigdemont en andere politici worden verdacht van rebellie, opruiing en misbruik van belastinggeld. De Spaanse autoriteiten zeiden eerder twintig verdachten in beeld te hebben. Van hen verschenen er uiteindelijk vijftien voor de rechter.

De Spaanse regering ontsloeg Puigdemont en zijn medebestuurders nadat het Catalaanse regioparlement zich had uitgesproken voor onafhankelijkheid. Het bestuur van de regio had eerder de hand in het geïmproviseerde onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober. Madrid zag die stemming als illegaal en erkende de uitslag niet.