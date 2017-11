Reddingwerkers halen 1.235 migranten van Middellandse Zee

Het aantal geredde migranten is in november plotseling veel hoger dan in de laatste oktoberweek, toen dagelijks nooit meer dan 48 mensen werden gered en naar Italië werden gebracht.

Sinds augustus wagen volgens de IOM duidelijk minder mensen vanuit Afrika - in de meeste gevallen vanuit Libië - de sprong naar Europa.

In september waren het er 6.300 en in oktober 6.000 migranten. In mei en juni bereikten nog 23.000 mensen maandelijks de overkant van de zee. De steile daling wordt verklaard door scherpere controle door de Libische kustwacht, die daarbij steun krijgt van de Italiaanse marine.