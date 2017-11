Spaanse aanklager vraagt om arrestatiebevel afgezette Puigdemont

Die zit op dit moment in België en kwam donderdag niet opdagen voor verhoren voor de rechtbank over het volgens de autoriteiten illegaal uitroepen van de onafhankelijkheid van Catalonië.

De rechter beslist vermoedelijk donderdag nog of er inderdaad een arrestatiebevel wordt uitgevaardigd. De magistraat geeft dan naar verwachting gehoor aan het verzoek van de aanklager.

Donderdag begonnen in Madrid de verhoren van de afgezette leden van de Catalaanse regering en enkele parlementsleden voor het Spaanse Hooggerechtshof. Daarbij verschenen vijftien van de twintig verdachten voor de rechter.

Hechtenis

Negen van de vijftien aanwezige politici legden donderdag daadwerkelijk een verklaring af. De rechter besloot dat acht van hen voorlopig de cel in moeten. De politici, onder wie de voormalig Catalaanse vicepremier Oriol Junqueras, worden in de aanloop naar hun proces in voorlopige hechtenis genomen.

Alleen de voormalige bestuurder Santi Vila kan op vrije voeten blijven. Hij moet wel 50.000 euro borg betalen, berichtte de Spaanse krant El País. Santi Vila had ontslag genomen voordat het Catalaanse regioparlement voor onafhankelijkheid stemde.

De Spaanse openbare aanklager had het Hooggerechtshof gevraagd om de Catalaanse leiders vast te zetten in afwachting van het onderzoek naar het uitroepen van de onafhankelijkheid vorige maand.

Rebellie

Puigdemont, die sinds maandag met nog vier van zijn ministers in Brussel zit, heeft zich niet gemeld. Hij wordt verdacht van opruiing, rebellie en misbruik van belastinggeld.

De Belgische advocaat van Puigdemont, Paul Bekaert, liet aan persbureau Reuters weten dat Puigdemont "zal meewerken met de Spaanse en Belgische autoriteiten", maar dat het in de huidige situatie "beter is wat afstand te houden." Puigdemont zei dinsdag in Brussel naar Spanje te zullen terugkeren als hij "voldoende garanties" van de regering in Madrid krijgt.

Het Hooggerechtshof liet donderdag weten dat het ondervragen van zes topambtenaren op verzoek van hun advocaten is uitgesteld tot 9 november. Onder hen is de voorzitter van het Catalaanse parlement Carme Forcadell.