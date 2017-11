Trump wil doodstraf voor verdachte van aanslag New York

Trump deed zijn oproep via Twitter. Woensdag stelde de president nog dat hij de verdachte het liefste naar Guantanamo Bay zou willen sturen.

De Oezbeekse verdachte, Sayfullo Saipov (29), werd woensdag aangeklaagd voor het plegen van de aanslag uit naam van de terroristische groep Islamitische Staat.

Hoewel in de staat van New York geen doodstraf wordt opgelegd, kan Saipov deze toch krijgen. Het gaat om federale aanklachten, waardoor de Amerikaanse overheid een uiteindelijk vonnis in New York kan overrulen. Overigens heeft de president daar niets over te zeggen.

De aanslagpleger verklaarde tegen de politie dat hij geïnspireerd was door video's van Islamitische Staat (IS). Hij had Halloween gekozen voor de aanslag omdat hij meer mensen op straat verwachtte die dag. Hij was van plan geweest nog verder te rijden naar de Brooklyn Bridge om meer slachtoffers te maken.

IS-vlag

Saipov, die bij zijn arrestatie in zijn buik werd geschoten, zou in het ziekenhuis om toestemming hebben gevraagd om een vlag van IS in de kamer op te hangen.

De verdachte verscheen woensdag voor de rechter in een rolstoel. Volgens NBC News zei hij in de rechtbank nagenoeg niets.

Tweede verdachte

De politie heeft ondertussen de verblijfplaats achterhaald van de tweede Oezbeekse man naar wie de Amerikaanse autoriteiten op zoek waren. De 32-jarige Mukhammadzoir Kadirov werd gezocht in verband met de aanslag dinsdag in New York, waar acht mensen werden gedood.

Kadirov wordt volgens CNN verhoord door de politie, die een opsporingsbericht had verstuurd om achter zijn verblijfplaats te komen. Hij zou contact hebben gehad met Saipov.