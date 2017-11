Verenigd Koninkrijk wil broer dader aanslag Manchester berechten

Hashem Abedi, die in het Verenigd Koninkrijk is geboren, wordt momenteel in Libië gevangen gehouden.

Hij werd vlak na de aanslag in mei door de Libische autoriteiten gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk wil volgens Britse media de twintigjarige Hashem berechten voor de moord op 22 concertgangers en poging tot moord op de tientallen mensen die bij de aanslag gewond raakten. Er is voldoende bewijs tegen hem verzameld en een arrestatiebevel is uitgevaardigd.

Hashem zou op de hoogte zijn geweest van het plan om een aanslag te plegen. Beiden reisden in april naar Libië. De jongere broer bleef daar. De 22-jarige Salman vertrok eind die maand weer naar zijn geboortestad Manchester om de aanslag te plegen.