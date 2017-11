FBI vindt tweede gezochte Oezbeek na aanslag New York

De 32-jarige Mukhammadzoir Kadirov werd gezocht in verband met de aanslag dinsdag in New York, waar acht mensen werden gedood.

Een andere Oezbeek, Sayfullo Saipov (29), werd woensdag aangeklaagd voor het plegen van de aanslag uit naam van de terroristische groep Islamitische Staat.

De aanslagpleger verklaarde tegen de politie dat hij geïnspireerd was door video's van Islamitische Staat. Hij had Halloween gekozen voor de aanslag omdat hij meer mensen op straat verwachtte die dag. Hij was van plan geweest nog verder te rijden naar de Brooklyn Bridge om meer slachtoffers te maken.

Saipov verscheen woensdag voor de rechter in een rolstoel. De verdachte werd bij zijn arrestatie in zijn buik geschoten. Volgens NBC News zei hij in de rechtbank nagenoeg niets.

President Trump

De president van de Verenigde Staten Donald Trump reageerde woensdag op Twitter op de achtergrond van Saipov. Hij was niet te spreken over de regeling waardoor Saipov de VS binnen was gekomen. Via een "diversiteit programma" waarin de VS mensen via een "loterij systeem" een visum geeft, was Saipov het land in 2010 binnengekomen.

"Ik wil af van dat systeem", aldus Trump op Twitter. "Ik wil dat mensen worden geselecteerd op basis van hun verdiensten, niet door een loterij."