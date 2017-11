Trump kan zich voorstel ontmoeting met Poetin niet herinneren

Dat zei het Witte Huis woensdag. "Ik denk niet dat hij het zich herinnert", vertelde woordvoerster Sarah Sanders de aanwezige journaille bij een persconferentie.

Sanders reageerde op vragen over de suggestie van adviseur George Papadopoulos aan Trump. Papadopoulos pleitte schuldig te zijn aan liegen tegenover FBI-agenten over het contact met mensen die stelden banden te hebben met hooggeplaatste Russische functionarissen.

De adviseur wist ook dat de Russen duizenden mails van Hillary Clinton in handen hadden. Hij loog vervolgens tegen de FBI over het moment dat hij hiervan op de hoogte werd gebracht en over de afkomst van deze informatie.

Aanklachten

Naast Papadopoulos zijn ook voormalig Trump-campagneleider Paul Manafort en zijn zakenpartner Rick Gates aangeklaagd door speciaal aanklager Robert Mueller. Zij hebben verklaard niet schuldig te zijn aan onder meer samenzwering tegen de Verenigde Staten.

De 68-jarige Manafort wordt onder meer verdacht van het witwassen van geld en het overtreden van verschillende lobby- en bankregels. De naam van de 61-jarige Gates komt voor in verscheidene documenten die te maken hebben met bedrijven die Manafort op Cyprus vestigde. Die bedrijven ontvingen betalingen van politici en zakenlieden in Oost-Europa.

Mueller

Mueller werd in mei, vlak na het ontslag van FBI-directeur James Comey, aangesteld om onderzoek te doen naar pogingen van Rusland de verkiezingen te beïnvloeden. Hij gaat tevens na of er sprake was van samenzwering met het campagneteam van Trump.

Ook onderzoekt hij of Trump geprobeerd heeft de rechtsgang te belemmeren. De president heeft alle betrokkenheid bij de Russische inmenging van de verkiezing tot dusver ontkend.