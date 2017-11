Britse minister van Defensie neemt ontslag

Fallon werd ooit door een journaliste op de vingers getikt omdat hij zijn hand op haar knie had gelegd, zo werd eerder deze week gemeld in Britse media.

Radiopresentator Julia Hartley-Brewer had het "onschuldig amusante" incident verteld zonder de naam van Fallon te noemen.

Nadat zijn identiteit in The Sun werd geopenbaard, tweette ze dat ze niet "in het minst was gekwetst of verontrust". Zij beschouwt de zaak als afgedaan, voegde ze eraan toe.

Ze zei dat ze zichzelf niet als slachtoffer beschouwde na het incident tijdens een etentje van de Conservatieve partij. Toen de minister zijn hand steeds weer op haar knie bleef leggen, had ze hem volgens de BBC "rustig en beleefd" gezegd dat als hij het nogmaals zou doen, zij hem in zijn gezicht zou slaan. "Hij trok zijn hand terug en dat was het einde van de zaak."

Een woordvoerder van Sir Michael zei maandag al dat de minister zich had verontschuldigd direct na het incident in 2002.