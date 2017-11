'Verdachte New York bereidde aanslag al weken voor'

De 29-jarige Sajfoello Sajpov uit Oezbekistan zou hebben gehandeld uit naam van Islamitische Staat, zo meldt persbureau AP.

Sajpov reed dinsdag over een fiets- en voetpad in het stadsdeel Manhattan en raakte daarbij meerdere mensen. Vervolgens botste zijn voertuig op een schoolbus. Bij de aanslag vielen naast de acht doden ook zeker twaalf gewonden.

De dader zou in de auto waarmee hij de aanslag pleegde een briefje achter hebben gelaten waarop hij trouw zweert aan Islamitische Staat (IS). Toen hij uitstapte zou hij 'Allahu Akbar' (god is groot) hebben geroepen.

Hij werd een aantal minuten na zijn daad door een agent in zijn maag geschoten en gearresteerd. Hij ligt gewond in het ziekenhuis.

Vrachtwagenchauffeur

Sajpov zou zeven jaar geleden vanuit de Oezbeekste hoofdstad Tashkent naar de Verenigde Staten zijn gemigreerd, en tegenwoordig in New Jersey wonen. Daarvoor zou hij woonachtig zijn geweest in de staten Ohio en Florida, waar hij werkte als vrachtwagenchaffeur.

De Oezbeekse president Sjavkat Mirzijojev heeft woensdagochtend laten weten dat de autoriteiten in zijn land zullen meewerken aan het onderzoek naar Sajpov.