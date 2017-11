'Belgische politie krijgt gouden tip binnen over Bende van Nijvel'

Volgens Vermassen is veertien dagen geleden "een verklaring van zeer doorslaggevende aard" afgelegd, "een openbaring over wie er achter zit."

De raadsman meent dat de politie het mysterie rond de bende, die in de jaren tachtig een reeks bloedige roofovervallen pleegde waarbij 28 doden vielen, kan ophelderen: "Daar heb ik nu vertrouwen in."

De daders en hun motieven zijn nooit achterhaald. Dinsdag maakte minister Koen Geens (Justitie) bekend dat hij het onderzoeksteam van vijf uitbreidt met negen experts uit de federale gerechtelijke politie en het zogeheten Comité P, dat toezicht houdt op de politie.

Reus

Het onderzoek is in een stroomversnelling geraakt omdat rijkswachter Christiaan B. onlangs op zijn sterfbed aan zijn broer heeft opgebiecht dat hij bendelid 'de reus' was. 'De reus' had volgens getuigen de leiding bij de in militaire stijl uitgevoerde aanslagen. B. was ook lid van een elite-commando van de rijkswacht. Al dertig jaar zijn er geruchten dat de rijkswacht bij de bende betrokken was.

Sinds de onthulling over 'de reus' zijn er talloze nieuwe tips binnengekomen, zowel bij de politie als bij Vermassen. "Die komen onder meer van mensen die vlak na de aanslagen verklaringen hebben afgelegd die nadien niet meer zijn onderzocht", zei hij.

Metalen dozen

Vorige week droegen drie jongeren twee metalen dozen met het opschrift 'Rijkswacht' aan de politie over nadat ze een tv-programma over de bende hadden gezien. In de dozen, die ze dit voorjaar uit het kanaal Brussel-Charleroi visten, zaten een riotgun, revolver en duizend stuks munitie.

Jef Vermassen is de advocaat van een van de slachtoffers van de Bende van Nijvel, David Van de Steen. Als negenjarig jongetje was Van de Steen in de supermarkt in Aalst waar de bende in 1985 de laatste overval pleegde. Zijn ouders en zus werden voor zijn ogen doodgeschoten, hij zelf raakte zwaargewond. Er vielen in totaal acht doden. Van de Steen publiceerde er in 2010 het boek 'Niet schieten’ over, dat nu in België wordt verfilmd.