Ook Australische senaatsvoorzitter weg om dubbele nationaliteit

Parry blijkt niet alleen de Australische maar ook de Britse nationaliteit te hebben. Hij migreerde in de jaren '60 op jonge leeftijd naar Australië. Mensen met een dubbele nationaliteit mogen in Australië niet in het parlement zitten.

Sinds afgelopen zomer zijn al zo'n zes parlementsleden afgetreden omdat zij meer dan een nationaliteit hebben. Afgelopen week moest vicepremier Barnaby Joyce na een uitspraak van het hooggerechtshof om die reden het veld ruimen. Het gevolg is dat de rechts-liberale coalitie van premier Malcolm Turnbull de meerderheid in de Australische Tweede Kamer inmiddels kwijt is.