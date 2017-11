Migranten willen omstreden vluchtelingenkamp op eiland Manus niet uit

Australië en Papoea-Nieuw-Guinea besloten vorig jaar om het omstreden vluchtelingenkamp op het vulkanische eiland Manus te sluiten. In het vluchtelingenkamp worden asielzoekers vastgehouden die naar Australië wilden maar door dat land zijn weggestuurd.

Het kamp kreeg de afgelopen jaren hevige internationale kritiek vanwege de slechte omstandigheden. De Verenigde Naties uitten in een eerder rapport felle kritiek op de manier waarop asielzoekers op Manus worden behandeld. In het kamp was onder andere sprake van geweld en daar werd volgens de VN te weinig aan gedaan.

In april 2016 bepaalde de Hoge Raad in Papoea-Nieuw-Guinea dat het kamp op Manus onwettig is, en moet sluiten. De ongeveer zeshonderd asielzoekers weigeren het eiland te verlaten omdat ze vrezen voor geweld van de lokale bevolking. Woensdag weigerden zij in bussen te stappen die hen moesten wegbrengen naar een transitcentrum.