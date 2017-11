Verdachte aanslag in New York is 29-jarige migrant uit Oezbekistan

Dat melden bronnen rond het onderzoek. Sajpov reed dinsdag over een fiets- en voetpad in het stadsdeel Manhattan en raakte daarbij meerdere mensen. Vervolgens botste zijn voertuig op een schoolbus. Bij de aanslag vielen naast de acht doden ook zeker twaalf gewonden.

De dader zou in de auto waarmee hij de aanslag pleegde een briefje achter hebben gelaten waarop hij trouw zweert aan Islamitische Staat (IS). Toen hij uitstapte zou hij 'Allahu Akbar' (god is groot) hebben geroepen. Hij werd een aantal minuten na zijn daad door een agent in zijn maag geschoten en gearresteerd. Hij ligt gewond in het ziekenhuis.

New Jersey

Sajpov zou zeven jaar geleden vanuit de Oezbeekste hoofdstad Tashkent naar de Verenigde Staten zijn gemigreerd, en tegenwoordig in New Jersey wonen. Daarvoor zou hij woonachtig zijn geweest in de staten Ohio en Florida, waar hij werkte als vrachtwagenchaffeur.

Taxichauffeur

Sinds zijn verhuizing naar New Jersey was Sajpov in dienst van taxi-appbedrijf Uber, bevestigde het bedrijf woensdagochtend aan persbureau AP. Volgens The New York Times zou hij woonachtig zijn in de stad Paterson.

De pick-up die werd gebruikt door de dader is van de keten The Home Depot, en werd door Sajpov gehuurd bij een bedrijf nabij Paterson, zo'n veertig kilometer van Manhattan. Dat heeft een woordvoerder van het bedrijf laten weten.

Oezbekistan

De Oezbeekse president Sjavkat Mirzijojev heeft woensdagochtend laten weten dat de autoriteiten in zijn land zullen meewerken aan het onderzoek naar Sajpov.

Inwoners van de voormalige Sovjetrepubliek waren al eerder betrokken bij aanslagen in het westen. Zo arresteerde de politie in Stockholm een Oezbeek na de aanslag in april, waarbij vier doden vielen. Ook de vermeende dader van de aanslag op nachtclub Reina in Istanbul kwam uit Oezbekistan.