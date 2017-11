'60 procent van 1-jarige kinderen wereldwijd wordt geslagen'

De kinderrechtenorganisatie zegt dat het om ongeveer driehonderd miljoen peuters wereldwijd gaat. Ook staat er in het onderzoek dat kindermishandeling overal ter wereld plaatsvindt. De meeste mishandeling gebeurt door ouders of verzorgers.

UNICEF baseert zich op gegevens uit vijftig verschillende landen verzameld tussen 2005 en 2016.

Een woordvoerder van UNICEF noemt het geweld tegen kinderen zorgwekkend. "Baby's worden in het gezicht geslagen. Jonge kinderen worden gedwongen tot seks. Bij geweld tegen kinderen wordt niemand gespaard en het kent geen grenzen."

Jongeren

UNICEF publiceert ook cijfers over jongeren. Ongeveer vijftien miljoen meisjes wereldwijd tussen de vijftien en negentien jaar zijn minimaal één keer gedwongen tot seks of seksuele handelingen. Negentig procent van de ondervraagden zegt dat de dader een bekende van hen was. Maar één procent van alle meisjes heeft hulp gezocht na het voorval.

Opvallend is verder dat zwarte tieners in Amerika een hoge kans hebben om te sterven in vergelijking met hun witte leeftijdsgenoten. Maar liefst negentien keer zo hoog. Een zwarte tiener heeft in Amerika evenveel kans om te sterven als een leeftijdsgenoot in Zuid-Soedan, een land waar al jaren een burgeroorlog woedt.