Zuid-Korea accepteert Noord-Korea niet als nucleaire staat

"Een poging van Noord-Korea om een nucleaire staat te worden kunnen wij niet accepteren of tolereren", aldus Moon. De president liet ook weten dat er geen atoomwapens in Zuid-Korea komen.

De oppositie in Zuid-Korea had eerder nog gevraagd of de nucleaire wapens van de Verenigde Staten terug konden keren, nadat die in 1992 waren weggehaald. Als de VS daar niet mee akkoord zouden gaan, dan moet Zuid-Korea zelf de wapens gaan ontwikkelen, volgens de oppositie. Moon zei dat hij zich houdt aan het verdrag uit 1992 tussen beide Korea's om het schiereiland atoomwapen vrij te houden.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken liet in een verklaring weten samen met Zuid-Korea aan een diplomatieke oplossing voor het nucleaire probleem te werken.