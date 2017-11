Spaans hof roept afgezette Catalaanse leider Puigdemont op om te getuigen

Van Puigdemont en de dertien leden van zijn voormalige kabinet wordt verwacht dat zij donderdag een verklaring komen afleggen. Het hof meldt dat het onderzoek tegen de Catalaanse leiding is begonnen.

Puigdemont was sinds maandag in Brussel met vijf andere leden van zijn afgezette regering. Hij stelde naar de Belgische hoofdstad te zijn gekomen omdat hij op dit moment niet de garanties heeft om zijn werk vanuit Barcelona te kunnen uitvoeren.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving van de Spaanse krant La Vanguardia en het Belgische persbureau Belga is Puigdemont niet in een vliegtuig van Brussel naar Barcelona gestapt. Hij is nog in de Belgische hoofdstad.

De voormalige Catalaanse minister van Binnenlandse Zaken Joaquim Forn en minister van Arbeid Dolors Bassa zaten wel in het vliegtuig en zijn rond 23.20 uur aangekomen in Barcelona.

Ontslag

De Catalaanse leiding verklaarde vorige week de regio onafhankelijk van Spanje. De regering in Madrid greep daarop in en ontsloeg het Catalaanse parlement. Nieuwe verkiezingen zijn voor 21 december aangekondigd.

Puigdemont liet dinsdag in Brussel weten de nieuwe stemgang te respecteren. Hij zei niet hoe lang hij in België blijft. Wel gaf hij aan naar Spanje terug te zullen keren als hij "voldoende garanties" van de regering in Madrid krijgt.

Ongrondwettig

Het Spaanse constitutionele hof liet vlak voor de toespraak van Puigdemont in Brussel weten de onafhankelijkheidsverklaring van het parlement van Catalonië te hebben geschrapt.

Het regioparlement riep vrijdag de onafhankelijkheid uit, nadat negentig procent van de Catalaanse stemmers in het referendum 'ja' had gezegd tegen afscheiding van Spanje.

Madrid heeft steeds gezegd dat zowel het referendum als de verklaring ongrondwettig is. Het hof onderstreept dat nu.

