Italiaanse justitie onderzoekt rol Berlusconi bij maffia-aanslagen in 1993

Een maffiabaas die is veroordeeld voor de dodelijke aanslagen in Rome, Milaan en Florence was in zijn cel afgeluisterd toen hij over de ex-premier praatte tegen een celgenoot. Tien mensen kwamen destijds om het leven.

Voor een rechter in Florence was het reden om een al gesloten onderzoek naar Berlusconi's vermeende betrokkenheid te heropenen, meldden de Italiaanse kranten Corriere della Sera en La Repubblica.

Volgens Italiaanse media vertelde de veroordeelde maffiabaas Giuseppe Graviano in april tegen een celgenoot over gebeurtenissen in 1993, waarbij hij Berlusconi's bijnaam Berlusca noemde.

Berlusconi's advocaat Niccolò Ghedini zei dat een eerder onderzoek had aangetoond dat zijn cliënt niet betrokken was bij de bomaanslagen, waardoor tien mensen om het leven kwamen. "Zelfs speculeren dat Berlusconi is betrokken bij de gebeurtenis is te absurd om op te reageren", aldus de advocaat.

Ghedini zei dat de zaak om politieke redenen opnieuw uit de kast is gehaald​, in de aanloop naar een belangrijke regionale stemming op Sicilië op zondag en een nationale verkiezing die mogelijk in mei plaatsvindt.

Comeback

Berlusconi's partij Forza Italia stelt in een statement dat in de jaren dat Berlusconi premier was 1.296 maffialeden zijn gearresteerd. Tijdens zijn laatste drie jaar als regeringsleider zou zijn regering 25 miljard euro aan maffiakapitaal hebben gevorderd.

Berlusconi was premier van 2001 tot 2005 en van 2008 tot 2011. Hij werkt momenteel aan zijn politieke comeback en leidt Forza Italia in aanloop naar de volgende verkiezingen.