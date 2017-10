China en Zuid-Korea leggen geschil over raketschild bij

Sinds Zuid-Korea de Verenigde Staten hielp met het ontwikkelen van het raketschild tegen de nucleaire dreiging van Noord-Korea, zijn de spanningen tussen Peking en Seoul hoog opgelopen.

De twee landen hebben nu afgesproken om hun relatie "snel te herstellen naar een normale situatie", stelt het Chinese ministerie van Buitenlands Zaken in een verklaring. Hoge functionarissen van beide landen zijn in gesprek met elkaar en willen de band versterken. De twee kampen zijn het erover eens dat een goede relatie van essentieel belang is.

Spanningen over het raketschild zorgde ervoor dat Peking sancties oplegde aan Zuid-Koreaanse bedrijven actief in China. Peking is nog steeds bezorgd over de THAAD, terwijl Seoul nogmaals heeft benadrukt dat het raketschild geen strategische dreiging vormt voor China.

De Chinese president Xi Jinping zal in lijn van de ingeslagen weg zijn Zuid-Koreaanse collega Moon Jae-in volgende maand ontmoeten.