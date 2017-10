Man overleden na val bij attractie Bobbejaanland

De politie bevestigde het overlijden van de man maandag tegenover Belgische media.

De man kreeg na de val eerste hulp in het pretpark en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het pretpark kon eerder niet zeggen hoe het ongeval kon gebeuren. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat iets mis is met de attractie.

"De persoon is naast de gondel gestapt en zo tussen twee karretjes gevallen", zei een woordvoerster van Bobbejaanland na het ongeval tegen de VRT. "Hoe dat precies is kunnen gebeuren, hebben wij op dit moment nog het raden naar. De man was niet alleen, maar ook het gezelschap heeft het niet exact zien gebeuren."