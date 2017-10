Rechter verbiedt weren van transgenders uit strijdkrachten VS

Trump twitterde in juli dat hij niet wil toestaan dat transgenders "in enige positie" kunnen dienen in de strijdkrachten. Hij tekende een maand later een memorandum waarin hij het leger verbood mensen in dienst te nemen die openlijk transgender zijn, berichtten Amerikaanse media.

Boze militairen vechten die maatregelen aan voor de rechter. Die stelde maandag dat de klagers waarschijnlijk in het gelijk worden gesteld, onder meer omdat de door Trump genoemde redenen om transgenders te weren "geen basis in de feiten lijken te hebben".

Trump voerde eerder onder meer aan dat het toelaten van transgenders tot het leger gepaard gaat met "enorme medische kosten".

Obama

Het bevel maakt een einde aan de beleidsveranderingen ten opzichte van transgendermilitairen, die onder Trumps voorganger Barack Obama waren ingezet.

In 2016 kondigde de militaire leiding in het Pentagon aan dat transgendermilitairen vanaf dat moment openlijk voor hun geslacht mochten uitkomen. In dienst komen als openlijke transgender zou naar verwachting dit jaar mogelijk worden.