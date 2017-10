Voormalige medewerkers Trump ontkennen aantijgingen in Ruslandonderzoek

De twee hebben van de rechter in Washington huisarrest opgelegd gekregen. Eerder op maandag meldden Manafort en Gates zich bij de autoriteiten. De 68-jarige Manafort wordt onder meer verdacht van het witwassen van geld en het overtreden van verschillende lobby- en bankregels.

Manafort werkte in 2016 van juni tot en met augustus voor Trump. Hij nam ontslag toen er berichten verschenen dat hij miljoenen dollars zou hebben gekregen van een pro-Russische partij in Oekraïne.

Speciaal aanklager Robert Mueller leidt het onderzoek. Zijn team zou hebben gekeken naar de financiën van Manafort en naar het werk dat de adviseur voor de Oekraïense partij deed. De aanklacht die justitie in de Verenigde Staten tegen Paul Manafort heeft geformuleerd telt twaalf punten.

De naam van de 61-jarige Gates komt voor in verscheidene documenten die te maken hebben met bedrijven die Manafort op Cyprus vestigde. Die bedrijven ontvingen betalingen van politici en zakenlieden in Oost-Europa, ontdekte The New York Times.

Valse verklaring

Eerder op maandag werd bekend dat de voormalig buitenlandadviseur van Trump, George Papadopoulos, heeft toegegeven een valse verklaring te hebben afgelegd aan de FBI. De adviseur wist dat de Russen duizenden mails van Hillary Clinton in handen hadden. Hij loog vervolgens tegen de FBI over het moment dat hij hiervan op de hoogte werd gebracht en over de afkomst van deze informatie.

Het Witte Huis stelt maandag dat de beschuldigingen aan het adres van Papadopoulos niets te maken hebben met de president of zijn campagne. "We hebben altijd gezegd dat er geen bewijs is voor een samenspanning tussen Trump en Rusland", aldus een woordvoerder. "Als Papadopoulos iets heeft ondernomen, dan heeft hij dat op eigen initiatief gedaan."

FBI-directeur

Mueller werd in mei, vlak na het ontslag van FBI-directeur James Comey, aangesteld om onderzoek te doen naar pogingen van Rusland de verkiezingen te beïnvloeden. Hij gaat tevens na of er sprake was van samenzwering met het campagneteam van Trump.

Ook onderzoekt hij of Trump geprobeerd heeft de rechtsgang te belemmeren. De president heeft alle betrokkenheid bij de Russische inmenging van de verkiezing tot dusver ontkend.