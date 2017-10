OM Suriname eist weer 20 jaar cel voor Decembermoorden

De militaire aanklager zei dat uit diverse getuigenverhoren is gebleken dat Boerenveen nauw betrokken was bij het voorbereiden en uitvoeren van het plan om vijftien tegenstanders van het toenmalig militaire regime te vermoorden. Boerenveen, die eerder is veroordeeld voor drugshandel, onderhoudt nog steeds nauwe banden met de regering-Bouterse.

Gorré zou verantwoordelijk zijn geweest voor de gang van zaken op 7, 8 en 9 december 1982. Toen brachten militairen de latere slachtoffers van de moorden naar Fort Zeelandia. Gorré claimde zelf een groot deel van de tijd niet aanwezig te zijn geweest in het fort, maar getuigen spreken dat tegen.

Bouterse

De auditeur-militair in Paramaribo begon maandag met het formuleren van de strafeis tegen meerdere verdachten in het proces rond de Decembermoorden. De belangrijkste verdachte, de huidige Surinaamse president Desi Bouterse, hoorde eerder al twintig jaar cel tegen zich eisen.

Net als bij het formuleren van de strafeis voor hoofdverdachte Bouterse, benadrukte de auditeur-militair ook nu dat het vermoorden van de politieke tegenstanders in een uitgewerkt plan en draaiboek was vastgelegd. Het regime vreesde volgens de aanklager de macht kwijt te raken omdat de sociale onrust toenam.

De aanklager ging ook in op de bijzondere band die er bestond tussen de leden van de zogenaamde groep van zestien: de militairen die in 1980 onder leiding van Bouterse een staatsgreep pleegden. Volgens de auditeur-militair was deze groep zeer hecht en was er sprake van lotsverbondenheid. Ook Gorré was lid van de groep van zestien.