Spaanse aanklager wil Catalaanse politici vervolgen voor rebellie

Onder hen is ook de regionale leider Carles Puigdemont, die maandagmiddag in Brussel een verklaring zal afleggen, meldt de Spaanse krant La Vanguardia. Volgens de krant zijn ook andere ontslagen leden van de Catalaanse regering in Brussel.

De procureur-generaal Jose Manuel Maza zegt dat het Catalaanse parlement ook vervolgd moet worden voor het misbruiken van belastinggeld.

Volgens de Spaanse wet moet een rechter zich nu buigen of de Catalaanse bestuurders inderdaad moeten worden vervolgd. Maza vroeg de rechter om de Catalaanse politici op te roepen om te getuigen. Het is nog onduidelijk of de verdachten ook worden opgepakt.

Ontslag

Het parlement van Catalonië heeft zijn reguliere zitting voor dinsdag afgeblazen. De Spaanse regering besloot vrijdag het parlement van Catalonië te ontbinden.

Het parlement, aldus een woordvoerder maandag, accepteert dat besluit. Enkele Catalaanse bestuurders lieten in het weekeinde weten dat zij zich van hun ontslag niets zouden aantrekken, maar daarvan was maandag vooralsnog weinig te merken.

Brussel

Het is nog onduidelijk waarom Puigdemont in Brussel is. De Belgische staatssecretaris Theo Francken (Asiel en Migratie) stelde eerder dat de Catalaanse leider in theorie politiek asiel zou kunnen aanvragen in België. "Het is niet aan mij om een welkomstcomité te organiseren, dat zou er wel wat over zijn, maar als Catalanen asiel aanvragen in België dan is dat volgens de wet mogelijk", stelde hij volgens Belgische media.

Premier Charles Michel vroeg zijn staatssecretaris daarop "geen olie op het vuur te gooien." Michel liet persbureau Belga zondag weten dat een mogelijk asiel voor Puigdemont niet aan de orde is. "We herhalen onze oproep tot dialoog", aldus de premier.

Demonstratie

De Catalaanse regering riep vrijdag de onafhankelijkheid uit. Zondag gingen honderdduizenden mensen in Barcelona de straat op om hun steun uit te spreken voor de Spaanse eenheid. De Catalanen zijn verdeeld over de toekomst. Zowel voor- als tegenstanders van afscheiding slaagden er eerder in mensenmassa's op de been te brengen.