Voormalig buitenlandadviseur Trump pleit schuldig in Ruslandonderzoek

Zo zei Papadopolous dat hij deze informatie in handen kreeg voordat hij bij het campagneteam van Trump betrokken raakte. Papadopolous kreeg dit echter te horen toen hij al een maand als buitenlandadviseur voor de toenmalige presidentskandidaat werkte. Papadopolous pleitte al schuldig op 5 oktober, blijkt uit documenten.

Eerder op maandag werd ook bekend dat Paul Manafort, de oud-campagneleider van Trump, zichzelf had gemeld bij de autoriteiten. Hij wordt verdacht van onder andere samenzwering tegen de VS, het witwassen van geld en het overtreden van verschillende lobby- en bankregels.

Ook deze verdenkingen kwamen naar voren in het onderzoek naar de vermeende Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

Aanklager

De aanklacht tegen de hooggeplaatste voormalig medewerker van de president is de start van een nieuwe fase van het onderzoek geleid door de speciale aanklager Robert Mueller. De 68-jarige Manafort werkte in 2016 van juni tot en met augustus voor Trump.

Manafort nam ontslag toen er berichten verschenen dat hij miljoenen dollars zou hebben gekregen van een pro-Russische partij in Oekraïne. Mueller zou onderzoek hebben gedaan naar de financiën van Manafort en naar het werk dat de adviseur voor de Oekraïense partij deed.

De voormalige zakenpartner van Manafort, Rick Gates, heeft zich tevens gemeld bij de autoriteiten. De naam van de 61-jarige Gates komt voor in verscheidene documenten die te maken hebben met bedrijven die Manafort op Cyprus vestigde. Die bedrijven ontvingen betalingen van politici en zakenlieden in Oost-Europa, ontdekte The New York Times.

Comey

Mueller werd in mei, vlak na het ontslag van FBI-directeur James Comey, aangesteld om onderzoek te doen naar pogingen van Rusland de verkiezingen te beïnvloeden. Hij gaat tevens na of er sprake was van samenzwering met het campagneteam van Trump.

Ook onderzoekt hij of Trump geprobeerd heeft de rechtsgang te belemmeren. De president heeft alle betrokkenheid bij de Russische inmenging van de verkiezing tot dusver ontkend.

Focus

Het Witte Huis stelt maandag dat de aantijgingen niets te maken hebben met de president of zijn campagne. "We hebben altijd gezegd dat er geen bewijs is voor een samenspanning tussen Trump en Rusland", aldus een woordvoerder. "Als Papadopoulos iets heeft ondernomen, dan heeft hij dat op eigen initiatief gedaan."

Trump probeerde zondag nog de aandacht te verschuiven naar zijn concurrent tijdens de verkiezingen: Hillary Clinton. Daarmee verwees de president waarschijnlijk naar nieuwe onderzoeken door het Witte Huis naar de email-affaire rondom Clinton en een uraniumdeal met Rusland die werd uitgevoerd tijdens het presidentschap van Barack Obama.

Clinton

In verschillende berichten op Twitter maakte Trump duidelijk dat hij vindt dat Clinton harder aangepakt moet worden. Hij zei dat hij nog nooit zo'n eenheid en woede heeft gezien bij de Republikeinen als het gaat om, in zijn ogen, slechte aanpak van Clinton. "DOE IETS!", zegt Trump op het sociale netwerk.

Onduidelijk is op wie Trump zich richtte of wat er precies gedaan zou moeten worden, maar critici stellen dat de president het onderzoek probeert te beïnvloeden, schrijft The New York Times.