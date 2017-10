Hoeveelheid koolstofdioxide in atmosfeer met recordsnelheid toegenomen

In 2016 namen de concentraties koolstofdioxide toe tot 403,3 deeltjes per miljoen. Volgens de VN lag dat aantal nog op 400,0 deeltjes CO2 per miljoen in 2015.

De laatste keer dat de koolstofdioxide deze waardes haalde was vermoedelijk 3 tot 5 miljoen jaar geleden, halverwege het Plioceen-tijdperk. "Tijdens die periode lag de gemiddelde temperatuur op aarde zo'n 3 graden hoger dan nu. IJsvlaktes in Groenland en in het westen van Antarctica waren gesmolten", staat in het rapport.

Het zeeniveau was daardoor gestegen met ruim 10 meter.

Onhaalbare doelstellingen

De groei van nu was 50 procent sneller dan gemiddeld over het laatste decennium genomen. "De huidige concentratie koolstofdioxide is groter dan de natuurlijke verschillen de afgelopen honderdduizenden jaren", stelt de organisatie.

Als oorzaak wordt de combinatie van de mens en het weerfenomeen El Niño genoemd. Volgens wetenschappers zijn door de resultaten wereldwijde milieudoelstellingen grotendeels onhaalbaar. De waardes van het rapport zijn gebasseerd op metingen verricht in 51 verschillende landen verspreid over de wereld.