Vier mensen aangehouden in België om verijdelde aanslag in Thalys

Maandagochtend vonden in Molenbeek, Anderlecht en Laken huiszoekingen plaats, melden verschillende Belgische media op basis van het federaal parket. Ook zijn er invallen geweest in de gevangenissen van Andenne en Marche-en-Famenne. Vier mensen zijn meegenomen voor verhoor. Er zijn geen explosieven of wapens aangetroffen.

Volgens de Vlaamse tv-zenders VRT en VTM is een van de opgepakte mannen Youssef S. Hij zou in zijn huis in Laken onderdak hebben geboden aan de 25-jarige Thalys-terrorist Ayoub el-Khazzani.

De 27-jarige Marokkaan stapte op 21 augustus zwaarbewapend op station Brussel-Zuid aan boord van de trein uit Amsterdam en verschool zich in het toilet. Net voorbij de Franse grens kwam hij er met de wapens uit maar werd direct door drie alerte Amerikaanse passagiers overmeesterd. Vier mensen raakten gewond. Hij werd in Arras aan de Franse politie overgedragen.

Parijs

Ook zou S. in de zomer vóór de aanslagen in Parijs eind november 2015 de terrorist Abdelhamid Abaaoud hebben gehuisvest. Abaaoud wordt gezien als het brein achter de aanslagen in Parijs in november 2015. Hij werd vijf dagen na die aanslagen na een klopjacht in een Parijse voorstad door de politie doodgeschoten.

Ayoub El Khazzani bekende vorig jaar dat hij een jihadist is en een aanslag wilde plegen in de trein van Amsterdam naar Parijs. Hij heeft evenwel betoogd beslist nooit van plan te zijn geweest een slachting onder burgers aan te richten.

Naar aanleiding van verijdelde aanslag is de bewaking in internationale treinen en op stations in Nederland opgeschroefd.