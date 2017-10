Hitler wilde lid worden van Duitse Socialistische Partij

De Duitse historicus Thomas Weber, als hoogleraar verbonden aan de universiteit van Aberdeen, beschikt over een document waaruit Hitlers voornemen blijkt om lid van de DSP te worden.

De Deutschsozialistische Partei werd opgericht in 1918 en opgeheven in 1922. Anders dan de naam wellicht doet vermoeden, was de DSP extreemrechts en antisemitisch.

Lidmaatschapskaart

Na zijn afwijzing werd Hitler het 55e lid lid van de Deutsche Arbeiter-Partei, de latere NSDAP. Op zijn lidmaatschapskaart staat 1 januari 1920 als datum vermeld.

De hoogleraar vond het document in het archief van het Duitse instituut voor hedendaagse geschiedenis in München. Het zat in de nalatenschap van Hans Georg Grassinger, de oprichter van de DSP, zo schrijft The Guardian.