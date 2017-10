Meer dan duizend Italianen geëvacueerd vanwege bosbranden

Het gaat om inwoners in de Susa-vallei, tegen de Franse grens aan. Het gaat onder meer om tweehonderd bewoners van een groot verzorgingstehuis, zo meldt persbureau DPA.

Ook zijn stukken snelweg in het gebied afgesloten vanwege het vuur en de overlast door de dikke rookwolken.

De brandweer heeft mede door de aanhoudende harde wind grote moeite om het vuur, dat al meer dan een week woedt, onder controle te krijgen. Zelfs blusvliegtuigen bieden amper soelaas.

Aangestoken

De brand begon in de regio’s Piëmonte en Lombardije. Het vermoeden is dat het vuur is aangestoken.

Het is niet de eerste bosbrand waar Italië mee worstelt. In totaal is in 2017 al meer dan 135.000 hectare bos verwoest, drie keer zoveel als in 2016.