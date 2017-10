Vliegveld Bremen tijdelijk gesloten na ongeluk met privévliegtuig

Vluchten richting Bremen werden omgeleid naar omliggende luchthavens.

Bij de landing raakte een Russisch privévliegtuig van de baan en kwam na vijftien meter door het gras tot stilstand. De drie bemanningsleden van de Cessna bleven ongedeerd. Volgens de luchthavenautoriteiten is er verder ook geen grote schade.

Na berging van het toestel kon de luchthaven in de nacht weer open. Of de herfststorm oorzaak is van het ongeluk wordt onderzocht. Een gedeelde vlucht van KLM die zondagavond richting Bremen stond gepland is geannuleerd. Ook de vlucht maandagochtend naar Schiphol is geschrapt.