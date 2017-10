Weer onrust en aanhoudingen in Antwerpse 'vechtstraat'

Toen was sprake van aanhangers van de Koerdische beweging PKK en Turkse buurtbewoners die elkaar bevochten. Het is niet duidelijk wie er zondag met elkaar op de vuist gingen.

Volgens de politie hadden waren zondag ongeveer honderd mensen verzameld voor een café aan de Brederodestraat en namen zij een dreigende houding aan. Toen de politie arriveerde werd deze aangevallen en bekogeld met tafels en stoelen. Er werden drie mensen aangehouden. Een politieman raakte gewond. Het geweld laaide een aantal uur later weer op, waarbij de politie opnieuw moest ingrijpen.

De Wever had geen goed woord over voor de relschoppers en spreekt van een 'geïmporteerd buitenlands conflict'. "Wij zullen daar zeer hard tegen blijven optreden, want dat gedrag staat haaks op de vrijheid van meningsuiting die wij in onze stadsgemeenschap koesteren", aldus De Wever die binnenkort ook in gesprek gaat met de Turkse en Koerdische gemeenschappen in de Belgische havenstad.