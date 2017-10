Betogers bestormen Koerdisch parlement Irak om vertrek president

De demonstranten waren boos over het dreigende vertrek van de 71-jarige Barzani, zeggen getuigen. De Iraaks-Koerdische leider gold als een van de drijvende krachten achter het onafhankelijkheidsreferendum van 25 september. Dat leidde tot een harde aanvaring tussen de Koerdische autoriteiten en de centrale regering in Bagdad.

Het Koerdische parlement heeft volgens nieuwszender Kurdistan 24 inmiddels groen licht gegeven voor het vertrek van Barzani, die sinds 2005 president van de Koerdische Autonome Regio is. Hij ambieert naar eigen zeggen geen nieuwe termijn en wil met ingang van 1 november stoppen.

De spanning in Irak is snel opgelopen sinds de Koerden vorige maand in grote meerderheid voor onafhankelijkheid stemden. Het Iraakse regeringsleger verdreef Koerdische strijders onlangs uit de stad Kirkuk. Ook namen de strijdkrachten de controle over de olierijke gebieden rond de stad over.

De Iraakse Koerden streven al sinds de val van het Ottomaanse Rijk, na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), naar de vestiging van een eigen staat. Zij zijn de grootste etnische minderheid in de regio. In de KRG leven ongeveer vijf miljoen mensen.

