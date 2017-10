Stormachtig weer eist zes levens in Tsjechië en Polen

In Duitsland vielen zeker twee doden en wordt een vrouw vermist door de herfststorm die daar de naam Herwart meekreeg. Drie vakantiegangers die ondanks de harde wind toch in een motorboot het water van de Peenestrom in Mecklenburg-Vorpommern waren opgegaan, kwamen in problemen toen het vaartuig kantelde. Een vrouw en een man werden uit het water gered, maar de vrouw overleed later in het ziekenhuis. Een andere vrouw wordt vermist.

Een 63-jarige man die kampeerde aan de oever van de Duitse Jadeboezem werd overvallen door een stormvloed. De hulpdiensten vonden zijn lichaam later terug. De 59-jarige broer van het slachtoffer kon nog wel worden gered.

Duizenden huishoudens en Tsjechië en Polen kwamen door noodweer zonder stroom te zitten. In Duitsland deden zich ondertussen grote problemen voor op het spoor. Vervoersbedrijf Deutsche Bahn waarschuwde dat het treinverkeer op sommige trajecten pas maandag kan worden hervat.