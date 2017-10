Honderdduizenden bij demonstratie tegen onafhankelijkheid Catalonië

De gemeentepolitie van Barcelona spreekt over zeker driehonderdduizend betogers. Sommige Spaanse media spreken over een miljoen tot 1,3 miljoen deelnemers.

Actievoerders trokken door het centrum van de Catalaanse regionale hoofdstad en scandeerden onder meer "Viva España" en "ik ben Spaans".

De pro-Spaanse Societat Civil Catalana (SCC) had opgeroepen tot de manifestatie, waar zondag naar schatting enkele tienduizenden mensen aan meededen. Zij zwaaiden onder meer met Spaanse vlaggen.

De Catalanen zijn verdeeld over de toekomst. Zowel voor- als tegenstanders van afscheiding slaagden er eerder in mensenmassa's op de been te brengen. Zo deden begin oktober honderdduizenden mensen mee aan een manifestatie in Barcelona voor de Spaanse eenheid.

De Catalaanse regering riep vrijdag de onafhankelijkheid uit. Een uur daarna kondigde Rajoy Artikel 155 af waardoor de volledige Catalaanse regering werd ontslagen en de regio onder Spaans gezag kwam te staan.

Democratie

De ontslagen Catalaanse president Puigdemont hield zaterdag een toespraak over de situatie. Volgens de ontslagen president gaat het ontslag in tegen de wil van het volk. "Het is duidelijk dat de beste manier om de vooruitgang die we hebben geboekt te verdedigen democratie is."

Volgens een woordvoerder van de Spaanse regering zal Madrid "met gezond verstand ingrijpen", als Puigdemont weigert te vertrekken.

Verder nodigde de woordvoerder de ontslagen Catalaanse president uit om mee te doen aan de uitgeschreven verkiezingen op 21 december. "Ik denk dat hij zich moet klaarmaken voor de aanstaande verkiezingen. Dan kan hij daarna zijn democratische oppositie beginnen."